Napoli riparte: 2-0 all’Atalanta con gol di Kvara e Rrahmani

Dopo il ko con la Lazio, il Napoli ritrova subito il feeling con i tre punti. Al Maradona dopo un grande secondo tempo la capolista batte 2-0 l’Atalanta. Nella prima frazione di gioco è in particolare Politano a provarci per il Napoli, mentre la Dea non riesce a rendersi pericolosa. Nella ripresa Osimhen cerca il golazo in rovesciata, ma la sblocca Kvara con una magia in dribbling. A un quarto d’ora dal termine la chiude Rrahmani, azzurri a +18 sull’Inter