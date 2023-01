Napoli-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per il big match di Serie A.

Napoli-Roma in campo oggi, domenica 29 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la sfida di Serie A della 20esima giornata. Prima gara del girone di ritorno con le due formazioni che vorranno darsi battaglia e portare a casa un risultato positivo.

Napoli-Roma, le ultime

Al Maradona, il Napoli di Spalletti cerca altri tre punti per proseguire la cavalcata solitaria al comando della classifica. Per farlo, il mister si affiderà ancora Osimhen in attacco. Con lui Politano e il ritrovato Kvaratskhelia che ha messo da parte i problemi influenzali e tornerà in campo dall'inizio.