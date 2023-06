Napoli-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si affrontano stasera due squadre che hanno chiuso ormai il loro campionato e non hanno più obiettivi. Il Napoli è già con lo scudetto al petto da settimane, la Sampdoria invece ha salutato la Serie A da diversi giorni. Al “Maradona” (ore 18.30) nella 38.a giornata che segna l’epilogo della Serie A, il risultato varrà solo per le statistiche. In campo stasera al Maradona spazio alle seconde. Stankovic con tanti giovani (e tanti assenti) tra i convocati. Out Cuisance, Djuricic, Lammers, Murillo, Nuytinck, Oikonomou, Jesé e Winks, oltre ai soliti Audero, Conti e Sabiri. Tra le novità ci sono Lotjonen, Segovia, Ivanovic e Ntanda.