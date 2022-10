Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Sassuolo, le ultime

Primi in classifica con 29 punti ottenuti in campionato, autori fin qui di un cammino magico in Champions. I giocatori del Napolinon intendono fermarsi e cercheranno anche oggi la vittoria. Spalletti potrebbe affidarsi a Osimhen con Lozano e Kvaratskhelia in attacco. Da capire se recupererà Anguissa in mezzo al campo. Il Sassuolo, 15 punti all'attivo in Serie A, si affiderà, invece, a Pinamonti come punta centrale e Laurienté con D'Andrea probabilmente ad agire ai suoi lati.