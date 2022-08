Napoli, Simeone: “Avevo altre offerte ma volevo giocare qui”

Presentazione ufficiali al Napoli per Giovanni Simeone . Il Cholito si è trasferito in questi giorni della sessione di mercato estiva dal Verona al club azzurro ed è pronto ad iniziare una nuova avventura.

SCELTA - "Sono molto contento di essere qui, ho sempre voluto una piazza come questa", ha detto Simeone. "Se l'ho voluta fortemente? Sì, avevo anche altre offerte ma avevo solo una cosa in mente, di venire qua. Le proposte di altre squadre erano anche importanti ma non erano interessanti, volevo Napoli. So che farò bene, ne sono convinto, e potrò migliorare".