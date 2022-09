Napoli, Simeone: “Felice per la mia rete al Milan che dedico a mio suocero”

"Questa squadra ha tanta voglia di crescere e vincere". Giovanni Simeone ha segnato il gol sorpasso del Napoli a San Siro. E' incontenibile la gioia del Cholito. "Sono felice perchè è una rete che conta tanto ed abbiamo conquistato un successo importantissimo contro una grande squadra. Abbiamo dimostrato che non abbiamo solo qualità ma anche carattere e mentalità. Sono in un gruppo che fa tanti sacrifici ogni giorno per emergere e diventare protagonista. Dobbiamo proseguire così per migliorare e consolidare la nostra forza. Abbiamo potenzialità che conosciamo e tanta volontà che mettiamo in campo in ogni sfida. Dedico il gol a mio suocero che non sta bene".