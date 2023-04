Napoli, Simeone ko a Lecce e Spalletti in ansia per il Milan

Infortunio per l'attaccante argentino, che con gran probabilità non prenderà parte alla semifinale di Champions

Certamente non baciata dalla fortuna la squadra di Luciano Spalletti, che perde un altro attaccante. Giovanni Simeone si è infortunato nella sfida Lecce-Napoli, valida per la 29esima di Serie A. L'attaccante argentino ha preso il posto di Raspadori al 65', per poi lasciare il terreno di gioco poco meno di 15 minuti più tardi. Secondo una prima valutazione si tratterebbe di un problema al flessore che, con gran probabilità, lo escluderebbe dalla trasferta di Champions League a San Siro contro il Milan. Anche il "Cholito" si potrebbe aggiungere a Osimhen.