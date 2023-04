Napoli, slitta a maggio possibile data per festeggiare lo scudetto

Un Napoli più concentrato al match di Champions contro il Milan - non riesce a trovare il varco giusto e regala un punto all'Hellas Verona. Così facendo, la Lazio vola a 14 lunghezze di distanza e slitta la possibile data aritmetica per la vittoria dello scudetto. Se prima si proiettava la festa in occasione del derby campano contro la Salernitana, sabato 29 aprile, ora il club partenopeo ragiona in vista della 34esima giornata contro la Fiorentina, in scena il prossimo 7 maggio.