Napoli, Spalletti: “A Cremona dovremo dare l’anima”

Domani la capolista Napoli sarà di scena a Cremona contro la squadra grigiorossa. Il tecnico partenopeo Luciano Spalletti parla alla vigilia del match allo Stadio Zini. "Domani andiamo a giocare in un ambiente entusiasta di vivere la Serie A e conosco benissimo Alvini che è un tecnico bravissimo. Sappiamo cosa ci aspetta, ma sappiamo anche che noi non dobbiamo fare distinzione tra un avversario e l'altro, perchè il nostro modo di giocare è lo stesso. La Cremonese non penso che si chiuderà solamente, ma cercherà anche il confronto uno contro uno. Noi abbiamo lavorato benissimo in settimana e se manteniamo quella intensità possiamo avere buone possibilità di vincere". Il Napoli che ha stravinto ad Amsterdam nel match della terza giornata della fase a gironi di Champions League, è carico ma Spalletti non parla di entusiasmo: "Non c'è euforia ma solo la consapevolezza di ciò che possiamo esprimere. A Cremona dovremo dare l'anima come sempre".