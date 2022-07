Napoli, Spalletti: “Abbiamo l’energia giusta per iniziare la stagione”

Luciano Spalletti , allenatore del Napoli , ha rilasciato delle dichiarazioni all’ufficio stampa della NICER al termine dell’ultimo allenamento del ritiro di Dimaro . Per i partenopei sarà un anno particolare visti gli addii dei vari leader della squadra: Koulibaly , Insigne e Mertens su tutti. Nonostante questo però, i partenopei hanno lavorato duramente per preparare la nuova stagione. Nella giornata di oggi il Napoli lascerà Dimaro. Il secondo ritiro, a Castel di Sangro, si terrà dal 23 luglio al 6 agosto. In Abruzzo gli uomini di Spalletti affronteranno l’ Adana Demirspor di Balotelli e Montella , il Maiorca , il Girona e l’ Espanyol . Queste le parole del tecnico azzurro:

"Come giudico il ritiro? Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico. Ci siamo sentiti come a casa: l’accoglienza del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo Rosatti è stata speciale. La gente della Val di Sole e del Trentino ci ha trasferito entusiasmo e ci ha dato tanta disponibilità. Ci hanno messo a disposizione tutte le cose che ci volevano per trovare i watt necessari in modo da cominciare il campionato con il piede giusto".