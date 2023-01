Napoli, Spalletti annuncia: “Contro la Salernitana non ci sarà Kvaratskhelia”

Il tecnico alla vigilia del campionato.

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa per Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in vista della gara contro la Salernitana di domani. Il tecnico ha presentato il match che arriva dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Cremonese.

Prima di parlare della partita, un aggiornamento immediato con un'assenza importante, quella di Kvaratskhelia: "Non parte, sta a casa. Non ha febbre, ma il medico ha dovuto dargli dei farmaci per i sintomi".

Sull'atteggiamento alla gara, Spalletti ha commentato: "Se l'uscita dalla Coppa può 'aiutare' l'approccio alla Salernitana? L'uscita dalla Coppa Italia ovviamente non ci ha fatto piacere, ma non ci sono strascichi di nessun tipo e mi aspetto la reazione corretta che deve esserci per una squadra che va a giocare in un campo difficile, caldo, ci giochiamo qualcosa di importante e non vediamo l'ora di giocare".

Ancora sulla sfida: "Mi fa piacere ritrovare Nicola, lo stimo, può essere una complicazione in più ma mi fa piacere che ci sia. La partita avrà duemila difficoltà. Sarà una gara dura, in uno stadio caldo, ma nel nostro percorso non possiamo scegliere che tipo di gara affrontare, ma non possiamo scegliere quale tipo di allenamento fare male con l'occasione che abbiamo di fronte".