Napoli, Spalletti: arriva il tatuaggio dello scudetto

Luciano Spalletti è rimasto piacevolmente coinvolto dall'esperienza partenopea. Nonostante è ormai certo che lascerà il Napoli al termine della stagione per frizioni con De Laurentiis, il tecnico ha voluto ricordare il trionfo stagionale con gli azzurri. Dunque, l'allenatore ha deciso di fissare il ricordo non solo nei propri pensieri, ma anche sulla propria pelle. Primo tatuaggio dedicato proprio al Napoli, che nella giornata odierna ha visto comparire uno scudetto abbinato ad un 3 nell'avambraccio dell'ex Inter. Ma non solo, anche i nomi dei tre figli Samuele, Federico e Matilde nell'altro braccio. A renderlo noto è stato il tatuatore Valentino Russo tramite profili social.