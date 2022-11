Napoli, Spalletti: “Atalanta? Come col Liverpool. Noi stiamo bene”

Poi un confronto tra il match di domani e la sfida giocata pochi giorni fa contro il Liverpool in Champions: "A Bergamo sarà un test che somiglia molto a quello di Anfield. Sarebbe la conferma dei passi in avanti importanti perché anche lì c'è stadio, squadra, struttura, gioco, tutte le componenti, ma sono tranquillo perché la squadra s'è allenata anche ieri molto bene, non abbiamo nessun calciatore travestito da nostro calciatore, li abbiamo tutti corretti".

Sulla sosta per il Mondiale: "Svantaggia per il Napoli? Non ne vedo, dobbiamo passarla tutti, qualcuno ha un giocatore in più e poi si valuta se senza giocare gare di livello cala la condizione di alcuni mentre chi va lì giocherà però avrà fatica superiore. Si faranno valutazioni individuali. Da un punto di vista nostro non temiamo quel periodo, abbiamo una squadra sana, calciatori che sanno gestirsi e sanno mettere qualità professionale. Per essere professionisti al 100% serve un comportamento corretto anche fuori dal campo e noi abbiamo giocatori che sono allenatori di se stessi".