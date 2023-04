Napoli, Spalletti: “Ho sempre viaggiato in autostop e lo scudetto mi ripaga”

Le parole del mister del Napoli Luciano Spalletti dopo il successo sul campo della Juventus: "Non ho mai viaggiato posto finestrino in prima classe, ma sempre in autostop. Il fatto di trovarsi nelle condizioni di poter vincere lo scudetto, ripaga di tutti i sacrifici. Quando si parte da una posizione normale com’è successo a me e tanti altri e poi si arriva al massimo, c’è un po’ di soddisfazione. Sono stato preso per il culo perché avevo le scarpe da gioco in panchina, perché io le volevo da quando ero bambino e non avevo i soldi per comprarle, così qualche volta le ho volute mettere. Ho fatto tanta strada e ho sofferto qualche volta. Ora sono felice di essere l'allenatore di questo splendido gruppo" ha spiegato l’allenatore ai microfoni di Dazn.