Napoli, Spalletti: “K.o. contro Inter? Girano le scatole. Contro la Sampdoria 3-4 cambi”

E ancora: "Noi vogliamo giocare anche le gare difficili contro squadre allestite per vincere lo Scudetto con la stessa voglia delle altre giocate per fare risultato pieno, ma in quest'ultima non lo abbiamo fatto". In chiave Sampdoria: "Sulle scelte non è che arrivano ora per la prestazione, ma erano già state un po' previste prima di Milano. Si va a fare delle valutazioni perché ci saranno 3-4 cambiamenti, come giusto che sia". "Domani sarà importante la reazione ma ho visto in allenamento grande professionalità per dar seguito al nostro lavoro".