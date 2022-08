Napoli, Spalletti: “Mertens ha deciso di andare via. Raspadori è l’ideale per noi”

MERTENS E RASPADORI - "Non sono stato io, non è stato il club a non volere Mertens ancora con noi. Avrebbe potuto darci una grande mano, ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato. Raspadori sarebbe il sostituto naturale di Mertens. Raspadori avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell’attacco, intelligente e soprattutto educato. Ha personalità, e noi ne abbiamo persa un po’ nel passaggio da un ciclo all’altro. Vediamo, con lui saremmo nella giusta direzione".