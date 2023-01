Napoli, Spalletti: “Non abbiamo permesso alla Juve di giocare”

Vittoria schiacciante del Napoli contro la Juventus finita al tappeto allo stadio "Maradona". Questo il commento a fine gara del tecnico azzurro Luciano Spalletti: "Abbiamo fatto una buona partita, giocando un calcio totale. Se è calcio moderno non saprei comunque sono modi diversi di stare in campo tra noi e loro. La differenza la fa la gestione della palla, come si gestisce il gioco. Abbiamo affrontato la Juve con la convinzione di essere forti quanto loro, di metterla sul piano giocato anche quando siamo stati in difficoltà dopo il gol del 2-1. Siamo rimasti uniti e lucidi, anche grazie al nostro pubblico. Non gli abbiamo mai concesso di giocare, se gli permetti di fare le giocate hanno la possibilità di farti male. La Juve in questi anni era la più forte, stasera abbiamo fatto vedere che siamo di livello top anche noi. Questa è una serata bella soprattutto per i nostri tifosi e vederli in curva cantare e applaudire è fantastico.