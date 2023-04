Napoli, Spalletti: “Osimhen convocato per il Verona, chi gioca e chi no…”

Osimhen sarà convocato per la 30esima di campionato, con il Napoli che non intende fare passi falsi. Contro il Verona per vincere, secondo Spalletti

Intervenuto in conferenza stampa di vigilia, Luciano Spalletti si è espresso sulla sfida di campionato contro l'Hellas Verona. La grande novità in vista del match di sabato è il ritorno di Victor Osimhen tra i convocati: "È in buone condizioni, abbiamo parlato con i medici questa mattina e non resta altro che convocarlo. Certo, l'obiettivo è arrivare al meglio contro il Milan, ma sarà in panchina. Il titolare? Raspadori".

Rimanendo in ottica Serie A, Luciano Spalletti ha anche accennato ad un importante turnover da parte del Napoli: "Chiunque giochi domani lo deve fare sapendo di essere protagonista. Kim abbiamo intenzione di farlo partire dall'inizio perché non gioca martedì. Ma è vero, qualcuno deve recuperare. Tra Di Lorenzo e Lobotka? Forse più il secondo che il primo, ma anche l'altro ne avrebbe bisogno. Kvara può darsi che parta dalla panchina".

SUL MILAN - Una sconfitta particolare quella subita a San Siro contro il Milan, che costringe il Napoli alla rimonta nel match di ritorno. La squadra di Spalletti, però, non deve concentrarsi solo sulla champions: "La partita di domani è fondamentale, se riusciamo a vincerla ce ne mancano solo 3 per il titolo. Ne servono 4. Ma dobbiamo arrivar bene anche a martedì, il Verona è un punto chiave della storia del Napoli. Nel bene o nel male".

Parte della stagione passa proprio da qui, dalla 30esima giornata di Serie A. In una sola occasione, il Napoli può mettere una mano sullo scudetto e ritrovarsi, soprattutto in vista del ritorno di Champions League contro il Milan. Il match contro l'Hellas Verona andrà in scena sabato 15 aprile alle ore 18:00.