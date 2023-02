Napoli, Spalletti predica attenzione: “Con lo Spezia gara trappola se…”

Le parole del tecnico degli azzurri.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per Luciano Spalletti che domani col suo Napoli se la vedrà contro lo Spezia per la 21^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la gara nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Spezia-Napoli, parla Spalletti "Partita trappola contro lo Spezia? La partita trappola esiste se facciamo discorsi che riguardano vittorie facili, proiettandoci già ad un finale scoppiettante. Attenzione verso il derby? Allo Spezia del derby non interessa niente, gli interessa dei punti salvezza che merita per la storia del club e della città", ha spiegato Spalletti. "Io ci sono stato e so quanto tempo dedicano alla squadra di calcio. Noi dobbiamo concentrarci su un match importantissimo, sarà una gara difficile in un campo difficile, solo l'attenzione e la dedizione, l'applicazione ci permetterà di andare a sfruttare l'occasione".

Sul clima importante con i tifosi: "Credo ci sia l'impegno di essere insieme, è fondamentale, è indispensabile che ognuno di noi faccia la propria parte, sia noi che i tifosi, senza mollare di un centimetro. I calciatori hanno orecchio alle indicazioni dell'allenatore, l'altro all'incitamento della Curva, se manca qualche componente è difficile, lo stesso che dicevamo della personalità a volte si passa da coglioni per guadagnarci dopo, anche quando devi avere una reazione per forza altrimenti sei considerato meno di quello che sei in realtà. Quello è il momento in cui bisogna star zitti, ingoiare ed andare avanti. Se stiamo insieme, se avessimo avuto la Curva a la Spezia come l'anno scorso, saremmo stati più forti".

Sul +13 in classifica: "A noi resta l'obbligo di fare risultati, in modo da non farli venire vicini per crearci difficoltà. Serve la consapevolezza che i fatti, i risultati, sono capaci di scrivere la storia".