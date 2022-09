Napoli-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la sesta giornata di Serie A.

Napoli-Spezia si gioca oggi, sabato 10 settembre 2022, alle ore 15. Il match tra partenopei e liguri è valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. La formazione di Luciano Spalletti sfida quella di Luca Gotti con la voglia di proseguire l'ottimo cammino iniziato in questa prima parte di stagione.

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre considerando anche i fitti impegni del Napoli tra campionato e Champions. Non ci sarà tra i partenopei Osimhen, alle prese con un infortunio muscolare. Al suo posto spazio a Raspadori o Simeone. Nello Spezia Gyasi e Nzola dovrebbero agire in attacco per dare fastidio alla retroguardia azzurra.