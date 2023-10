Napoli, spunta il bambolotto di Osimhen. Il club: “Nessuna autorizzazione”

Napoli, caos sul bambolotto di Osimhen: il club denuncia

Tuttavia, la creazione firmata "Giochi Preziosi" ha già creato un caos, perchè l'oggetto non avrebbe la licenza ufficiale da parte del Napoli, club proprietario del cartellino e dei diritti d'immagine del calciatore nigeriano ex Lille e Wolsfburg tra le altre. Per questo motivo, il giocattolo non è ancora stato messo in vendita (e forse mai lo sarà) e il Napoli - con una nota ufficiale - ha già fatto sapere che si tratta di "un prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club". Come conclude il comunicato del Napoli, il club "si è già attivato per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi".