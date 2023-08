Napoli supera il Sassuolo 2-0, il Genoa con Retegui batte la Lazio 1-0

I campioni d'Italia del Napoli con un gol per tempo al Maradona battono il Sassuolo 2-0. Osimhen su rigore nel primo tempo e poi Di Lorenzo nella ripresa hanno firmato i due gol azzurri. A Roma invece colpo del Genoa che ha piegato la Lazio con una rete in avvio di match di Retegui. Una vittoria importante per i rossoblù che si riscattano dopo il ko interno contro la Fiorentina. Grifone ben messo in campo e sempre attento a chiudere gli spazi ai laziali. Per Gilardino è la prima vittoria da allenatore in Serie A per Sarri il secondo ko consecutivo dopo Lecce.