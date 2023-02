Napoli supera il Sassuolo con i gol di Kvara e Osimhen

Il Napoli vola verso lo scudetto. La squadra partenopea ha battuto il Sassuolo per 2-0 centrando la settima vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Luciano Spalletti si porta a quota 62 punti, a +18 dall’Inter seconda in classifica, in attesa di tutte le altre partite di questa 23^ giornata. Un 2-0 deciso dalle reti dei soliti Kvaratskhelia e Osimhen nel primo tempo. Si interrompe invece la striscia di risultati utili del Sassuolo che non perdeva dal 15 gennaio quando proprio al Mapei era stata la Lazio ad imporsi per 2-0.