Napoli, tegola Kvaratskhelia: il rientro può slittare

Infatti, anche ieri per lui solo terapie per curare la lombalgia neppure una sessione leggera in palestra. Ecco perché risulta difficile pensare che in 24 ore tutto possa risolversi. Per Kvaratskhelia, però, potrebbe esserci anche uno stop più lungo che potrebbe vederlo rientrare direttamente dopo la sosta per il Mondiale. Da capire, infatti, come si evolveranno le sue condizioni in vista della partita di sabato contro l’Udinese dove Spalletti potrebbe non rischiarlo e affidarsi, come contro l'Atalanta, a Osimhen, Lozano e Elmas, autore per altro della rete decisiva per la vittoria.