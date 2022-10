Napoli-Torino, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per l'ottava giornata di campionato.

Napoli-Torino si giocherà questa sera, sabato 1 ottobre 2022 alle ore 15 per l'ottava giornata del campionato di Serie A. La squadra di Spalletti ospiterà quella di Juric per il primo anticipo del weekend del massimo torneo italiano.

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre anche a causa della pausa nazionali che ha ostacolato il lavoro dei due tecnici. Spalletti potrebbe puntare in avanti su Raspadori o Simeone anche se non è escluso l'utilizzo di entrambi viste le condizioni non ottimali degli altri giocatori del reparto avanzato. In difesa solito muro con Rrahmani che dovrebbe essere recuperato e Kim. Nel Torino Miranchuk recuperato dovrebbe agire con Vlasic alle spalle dell'unica punta Sanabria.