Napoli travolto dalla Fiorentina adesso è a -7 dalla vetta

Ancora un passo falso del Napoli al Maradona. La squadra azzurra è stata battuta dalla Fiorentina con il risultato di 3-1. Prestazione super della squadra di Italiano in casa dei campioni d'Italia con qualità del palleggio e lucidità della gestione. Napoli ha rincorso sempre la Fiorentina ma senza creare pericoli. Subito emozioni, con Martinez Quarta vicino al gol in rovesciata e poi il gol di Brekalo, propiziato da un palo, sempre di Martinez Quarta. Gol annullato per fuorigioco a Osimhen, che trova comunque il pari prima dell’intervallo su rigore guadagnato sfruttando un’ingenuità di Parisi. La ripresa si apre con il palo di Ikoné, poi Bonaventura fa 2-1 e nel finale la chiude Nico Gonzalez. Bene la Fiorentina, il Napoli incappa nella seconda sconfitta in campionato e si allontana dalla prima posizione a -7.