Napoli-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la 15^ giornata di Serie A.

Napoli-Udinese si gioca oggi, sabato 12 novembre 2022 alle ore 15 per la 15^ giornata di Serie A. Prima sfida del sabato di campionato per l'ultimo turno prima della sosta mondiale.

Nei padroni di casa di Spalletti spazio a Lozano dall'inizio con Osimhen e uno tra Elmas e Raspadori. Ancora out Kvaratskhelia . Nell'Udinese dovrebbe toccare a Beto con Deulofeu in attacco.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure console PlayStation e XBox. Un'altra soluzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.