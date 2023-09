Napoli-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Momento estremamente negativo per il Napoli di Rudi Garcia, fermato al pareggio contro il Bologna al Dall'Ara. Per gli azzurri Campioni d'Italia in carica, sono appena 8 punti raccolti nelle prime cinque gare di Serie A. Un bottino decisamente povero, da arricchire contro l'Udinese in quello che sarà il turno infrasettimanale. Al "Maradona", anche la squadra allenata da Andrea Sottil è alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina e, in generale, gli appena tre punti raccolti in cinque gare.