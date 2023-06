Napoli, ufficiale Rudi Garcia è il nuovo allenatore

Tramite profili social ufficiali, il Napoli ha ufficializzato che il nuovo allenatore per la prossima stagione che sarà Rudi Garcia. L'ex Roma non era in pole, soprattutto dopo che le percentuali di Christophe Galtier cominciavano ad aumentare. E invece eccoci qua. Annuncio a sorpresa dell'ex allenatore dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che prenderà in mano la squadra campione d'Italia dopo l'addio di Luciano Spalletti. Poi è arrivato il messaggio di De Lauretiis: "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!"