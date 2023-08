Napoli vince in rimonta a Frosinone, il Verona passa a Empoli

Vince in trasferta anche il Verona. Eordio con gol, al 75', per Bonazzoli che segna dopo sei minuti dall'ingresso in campo sfruttando l'indecisione di Caprile in uscita su calcio d'angolo e regala ai gialloblù il successo al Castellani. In precedenza Empoli due volte pericoloso con Marin (traversa all'8') e con Gyasi che si divora il gol del vantaggio al 43'