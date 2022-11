Napoli vince la decima: Empoli sotto 2-0. Pari Spezia-Udinese

Continua la lunga striscia di vittorie del Napoli che infila la decima di fila in campionato. Partita bloccata all'inizio, con due sole chance per Raspadori nel primo tempo. Decisive le mosse dalla panchina di Spalletti: Lozano entra e segna il rigore procurato da Osimhen, poi è sempre il messicano a causare il rosso (doppia ammonizione) per Luperto. Il bis è dell'altro subentrato Zielinski. Momentaneo +9 sul Milan, in campo stasera con la Cremonese.

Al Picco Spezia e Udinese si dividono la posta in palio. In apertura segna Success, ma il Var annulla per fuorigioco. Reca la sblocca e lo Spezia va vicinissimo al raddoppio con tre chiare palle-gol nel giro di un minuto, ma sul ribaltamento di fronte pareggia Lovric. Per entrambe le squadre sfuma ancora la vittoria: lo Spezia interrompe la striscia di 3 sconfitte consecutive, ma non vince da 7 giornate; l’Udinese (terzo pari di fila) aggancia momentaneamente l’Inter ma è alla sesta gara di fila senza successi.