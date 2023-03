Napoli, Zielinski: “Rinnovo? Non c’è fretta, qui mi sento come a casa”

Piotr Zieliński ha un contratto in scadenza il prossimo giugno 2024. Non avendo ancora rinnovato, sul calciatore si sono riversate le voci di calciomercato che lo vedono lontano da Napoli. Il classe 94', da vero azzurro quale è, ha risposto ai microfoni di SportMediaset risolvendo ogni dubbio, almeno per il momento: "Sto benissimo a Napoli, già da quando sono arrivato mi sono sempre sentito come a casa. Voglio continuare con questa squadra. Manca un anno e mezzo alla scadenza, non c'è fretta. Il capitano è Di Lorenzo, siamo a posto" ha concluso il centrocampista riferendosi anche alla questione fascia da capitano.