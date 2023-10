Nigmatullin: “Provedel rifiuta la Russia? Qui farebbe il quarto portiere. Con gli azzurri…”

LA RUSSIA Il quotidiano russo Sport-express.ru, ha intervistato l’allenatore dei portieri della Russia, Vitaly Kafanov il quale ha ammesso: “Stiamo seguendo il successo di Vanja. Sappiamo che ha anche segnato un gol. Ci è dispiaciuto che Vanya si è rifiutato di interloquire con noi. Ho chiesto alla nostra federcalcio di mettermi in contatto con lui. Ha detto che non voleva parlare con nessuno dalla Russia. Volevamo convocarlo”. C'è da dire che Provedel non ha il passaporto russo come ha dichiarato il suo agente Giovanni Rava sempre a Sport-Express: "Provedel non può giocare per la Russia, così come non può giocare per Francia, Brasile o Portogallo, perché non ha la cittadinanza di questi paesi. Ha solo la cittadinanza italiana. Forse Kafanov non sa che Ivan non può giocare per altri paesi tranne che per l’Italia. Forse potete spiegarglielo.”