Nocerino gioca Milan-Juventus: “Bianconeri grande squadra ma il Diavolo…”

Tutto è pronto in Serie A per Milan-Juventus , big match della nona giornata. A parlare della sfida è un grande doppio ex, Antonio Nocerino che ha detto la sua a RBN.

E sul Milan: "Al Milan si è preferita la continuità, il lavoro di Pioli è stato molto importante, vedendo la rosa che aveva a disposizione due anni fa. I giocatori sono cresciuti molto. In questo momento i giocatori del Milan sono cresciuti moltissimo e nessuno due anni fa credeva che potessero arrivare a questo livello. La Juve ha già giocatori forti e non deve costruire come è stato per il Milan".