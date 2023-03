Norvegia, Solbakken: “Kvaratskhelia tra i migliori in Europa, Napoli da Champions”

L'elogio del Ct. al talento georgiano, che domani affronterà alle ore 18:00

Redazione ITASportPress

Il magico Napoli di Luciano Spalletti continua a far parlare di sè. Ad esprimersi sulla grandissima stagione del club partenopeo è stato il Ct. della Norvegia, Ståle Solbakken, il quale ha parlato del talento Kvicha Kvaratskhelia: "È uno dei migliori prospetti in Europa. Penso che in questo periodo abbia fatto cose eccezionali, è sempre dentro la partita e crea tanto nel corso dei 90 minuti". Queste le parole del Ct in occasione della conferenza stampa di vigilia per la sfida tra Georgia e Norvegia che andrà in scena domani alle 18:00.

SUL NAPOLI - Non mancano gli elogi per la squadra di Luciano Spalletti. Grandi cose sta facendo il Napoli, che persino il calcio Europeo riconosce ed ammira. "Al momento, il Napoli è la migliore squadra in Italia. Secondo me, ha ottime possibilità di raggiungere la finale di Champions League, dopo i sorteggi" ha concluso Ståle Solbakken sulla grande stagione degli azzurri.

SU OSTIGARD - Ciò che però preme di più al Ct. è l'impiego di uno dei suoi fidati, Leo Ostigard. ll norvegese si è dimostrato un ottimo difensore sotto ogni punto di vista, sia fisico che di palleggio, mancando solo di velocità e reattività. C'è tutto il tempo per crescere, ma lascia non pochi dubbi l'importante concorrenza che si è creata nella squadra di Spalletti. "Nelle coppie è stato la quarta scelta. Tutto ciò gli ha reso difficile tenere il ritmo partita, ma sono convinto che abbia fatto passi avanti. Dalla prossima stagione deve impegnarsi di più, correre di più, giocare di più altrimenti non riuscirà a migliorarsi" ha affermato il Ct. della Norvegia Solbakken.