Novellino: “Napoli squadra più forte d’Europa. Ha preso la Juve a pallonate”

L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: «Molti pensavano che il Napoli potesse cedere alla ripresa del campionato e invece ha dimostrato di essere ancora più consapevole della propria forza. Gli azzurri sono straordinari: dietro non prendono pochi gol, sono straordinari negli uno contro uno, davanti la buttano sempre dentro. Secondo me il Napoli è la squadra più forte d'Europa. Anche in Champions League può fare grandi cose. E' la squadra che gioca meglio di tutti, ti diverte, i giocatori sembrano tutti consapevoli dei propri mezzi, provano tutti la giocata...La Juventus l'hanno presa a pallonate»