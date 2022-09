Nzola ribalta la Sampdoria e lancia lo Spezia

Successo dello Spezia al Picco contro la Sampdoria sempre più in crisi. Per la squadra di Luca Gotti è la seconda vittoria in casa che la proietta nella parte sinistra della classifica. Botta e risposta in avvio: gran gol di Sabiri dalla distanza, un minuto dopo l'autorete di Murillo. Nella ripresa Dragowski salva su Caputo, strepitoso Audero su Ampadu. Pericoloso ancora Sabiri, ma la ribalta Nzola che firma il sorpasso. Nei minuti di recupero grande occasione fallita da Quagliarella ma grande merito va al portiere Dragowski che ha respinto la conclusione dell'attaccante blucerchiato.