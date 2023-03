Ochoa fenomeno e la Salernitana frena il Milan che manca aggancio all’Inter

Il Milan non riesce a superare la Salernitana che ha portato via da San Siro un punto importante. Grande prova del portiere Ochoa che ha salvato il risultato in diverse circostanze. Pur dominando, con molta fatica, i rossoneri riescono a sbloccare la gara nel recupero del primo tempo con Giroud. Nella ripresa, amnesia difensiva del Milan e Dia pareggia su assist di Bradaric. Il Milan prova a vincerla ma Ochoa sventa i tentativi di Origi e Ibrahimovic. Il Milan sale 48 ed è quarto a +1 sulla Roma e a -1 dalla Lazio.