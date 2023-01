Oddo esalta Leao: “Può diventare tra i migliori al mondo. Ecco di cosa ha bisogno”

Massimo Oddo , doppio ex della sfida tra Lazio e Milan che si giocherà all'Olimpico il prossimo martedì, ha parlato ai microfoni di Tuttosport . Diversi gli argomenti affrontati su entrambi i fronti. Spiccano le parole sui rossoneri: dal momento dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, fino ai singoli, con le dichiarazioni al miele per Leao .

Sul momento del Milan: "Io non drammatizzerei così tutto quanto... Facile puntare il dito oggi. Il Milan ha sposato un progetto giovani. Quando vinci lo scudetto si alza l’asticella e ci si aspetta sempre qualcosa di più. Ma mettere in discussione il progetto Milan, i suoi dirigenti, l’allenatore e i giocatori è un errore grande, da non commettere". E ancora: "Prima esaltiamo Maldini, Pioli e giocatori. Facciamo le canzoni e poi buttiamo via tutti dopo qualche risultato no? Ma non scherziamo. Bisogna stare calmi, lavorare ed essere consapevoli che questi momenti ci possono essere".