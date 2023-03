Onofri: “Italia patria di esoneri degli allenatori ma è responsabilità di tutti”

“Quando ho cominciato la carriera di allenatore, mi sono rifatto soprattutto a quel che un maestro come Sacchi proponeva. A fare la differenza, però, sono i movimenti dei calciatori e l’organizzazione di una squadra. I giocatori azzurri, difatti, sanno sempre cosa fare, e sorprendono per aggressività e carica psico-fisica nel modo di esprimere i propri compiti. I calciatori sanno perfettamente dove saranno i compagni per ricevere palla, permettendo così di non abbandonarsi ad una frettolosa gestione. In tal senso, bisogna sottolineare i meriti del tecnico nel trasmettere i principi al gruppo, e dei dirigenti nello scovare talenti straordinari come Kim. Il coreano, nella gara di ieri, ha fatto degli anticipi incredibili, correndo come se fosse una mezzala. In questo momento, il Napoli ha tutte le possibilità di essere protagonista sia in Italia che in Europa”