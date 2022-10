Orrico: “Il Napoli oggi è la squadra che gioca il miglior calcio in Serie A”

Il Napoli è primo in classifica insieme all'Atalanta in A

L'allenatore Corrado Orrico è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: «Il Napoli è un'enciclopedia, per come gioca al calcio. Nella squadra di Spalletti si trova tutto quello che si vuol trovare di tattico: dal palleggio ripetuto in attesa di aprire varchi sui difensori avversari alle ripartenze micidiali, come è accaduto ad esempio contro il Torino. I contropiedi brucianti che hanno portato ai gol di Anguissa e Kravatskhelia sabato scorso sarebbero da portare da esempio alle squadre giovanili. Il Napoli oggi è la squadra che gioca il miglior calcio in Serie A. Nella squadra di Spalletti c'è tutto. Anche la rosa è ampia e di qualità. Il resto lo fa lo spirito del suo allenatore, sempre attento ai minimi particolari».