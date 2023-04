Orsolini affonda l’Atalanta e il Bologna sogna. Sampdoria ko con la Cremonese

Due vittorie esterne nelle due gare disputate questo pomeriggio in Serie A alle 16.30. Il Bologna sogna l'Europa dopo aver espugnato il campo dell'Atalanta con i gol di Sansone e Orsolini. La squadra di Thiago Motta continua la sua risalita in classifica e vede l'Europa. Occasione sprecata dagli uomini di Gasperini che avrebbero potuto agganciare l'Inter in caso di successo. Parte bene il Bologna che ci prova con Barrow. La risposta atalantina arriva con Hojlund. Nella ripresa Barrow serve a Sansone l'assist dell'1-0. L'Atalanta fatica a reagire e Orsolini raddoppia. Il Bologna sale a 43 in classifica. Atalanta ferma a 48.