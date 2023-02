Orsolini condanna l’Inter che cade ancora a Bologna

Si ferma l'Inter che cade di nuovo a Bologna e stavolta non per infortunio del portiere come un anno fa con Radu. I rossoblù con una bella conclusione di Orsolini a 15' dalla fine hanno sorpreso la formazione di Inzaghi contro un Bologna che ha un dna di un calcio propositivo. L'Inter non riesce a trovare continuità di risultati e cade al Dall'Ara dopo il successo contro il Porto in Champions League. Bologna che a 35 punti è settima e scavalca la Juventus. L'Inter resta a 47 al secondo posto.