Osimhen avvisa De Laurentiis: l’attaccante non vuole Galtier al Napoli

Continua il casting partenopeo per la panchina. La selezione più ampia ma anche complicata di sempre per il Napoli, che a detta dello stesso presidente toccherebbe una quarantina di nomi sulla scrivania. Uno però può già essere cancellato. Penna rossa alla mano di ADL e crocetta sul profilo di Christophe Galtier, allenatore del Psg in trattativa con il club per liberarsi in estate. Il motivo? Secondo Victor Osimhen il francese non sarebbe in grado di gestire la rosa del Napoli la prossima stagione. Ebbene, le pressioni di giocare da campione d'Italia sono importanti e, forse, servirebbe più un profilo che si adatti a quello dell'ormai ex Spalletti.