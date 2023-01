Osimhen ed Elmas condannano la Samp e il Napoli torna a volare

Prima vittoria del 2023 del Napoli che si riscatta dopo il ko a San Siro contro l'Inter. La capolista ha battuto in trasferta la Sampdoria per 2-0 con i gol di Osimhen nel primo tempo e di Elmas nella ripresa su rigore. Azzurri che in avvio hanno fallito con Politano un penalty con Audero bravo a respingere la conclusione dal dischetto. Napoli che ha meritato la vittoria contro i blucerchiati che dopo essere rimasti in 10 per l'espulsione di Rincon hanno subito parecchio nell'arco della gara. A Marassi oltre alla qualità è venuta fuori la voglia di tornare a vincere della squadra di Spalletti. Tre punti che consentono al Napoli di riportarsi a + 7 sulla Juventus al momento seconda in classifica.