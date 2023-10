Osimhen: “False le accuse contro i napoletani. Indosso la maglia con orgoglio”

"Orgoglioso di difendere lo stemma del Napoli"

All'indomani della sfida contro il Lecce, Victor Osimhen ha postato un messaggio su Instagram: "Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. I napoletani mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi.La passione dei napoletani alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per lo stemma è incrollabile e lo indosso con orgoglio.Le accuse contro i napoletani sono false".