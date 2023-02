Osimhen, il Napoli trema: Chelsea disposto a fare follie

Trema il Napoli di Luciano Spalletti. I ricchi proprietari del Chelsea non hanno alcuna intenzione di fermarsi sul mercato, anzi. L'obiettivo è continuare a spendere e investire anche nella prossima sessione per cercare di migliorare il più possibile la rosa a disposizione di Potter.

In estate sono pronte cifre folli anche per l'Italia. In Serie A, infatti, gioca l'obiettivo numero uno per l'attacco dei Blueas. Secondo quanto raccontato da LondonWorld, Victor Osimhen è nel mirino del Chelsea e il club inglese, a quanto pare, sarebbe pronto ad offrire addirittura 120 milioni di sterline a De Laurentiis pur di convincerlo a cedere il suo attaccante. Lo stesso presidente del Napoli in una recente intervista ha però blindato il nigeriano e tutti gli altri big della squadra, specificando che i partenopei sono una società sana senza debiti che non ha bisogno di cedere.