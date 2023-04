Osimhen out? Il Napoli sorride: non ha mai perso senza il nigeriano

Una statistica davvero curiosa che rincuora i tifosi della capolista. Nell'attuale stagione, il Napoli più volte ha dovuto fare a meno di Victor Osimhen e se l'è cavata alla grande. Il club partenopeo, infatti, non ha mai perso una partita quando il suo numero 9 non è stato in campo. Segno che la staffetta Simeone-Raspadori funziona e lascia non poche soddisfazioni a Luciano Spalletti, il quale dovrà affidarsi ad uno dei due per la prossima sfida contro il Milan.