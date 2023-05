Pari a Udine e il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella storia

Il Napoli festeggia la conquista dello Scudetto, il terzo della storia oggi dopo aver pareggiato 1-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena. La squadra di Spalletti parte forte, ma al 13' Lovric la gela trovando il gol del vantaggio. Nella ripresa il pari di Osimhen. Per gli azzurri il tricolore tanto atteso arrivato con cinque giornate d'anticipo. Scudetto strameritato per la banda del presidente Aurelio De Laurentiis che ha viaggiato davanti a tutti per quasi tutto il torneo di Serie A. Napoli festeggia anche sugli spalti del Maradona dove è stato montato un maxi schermo e in città per una gioia indescrivibile che riporta ai tempi del Pibe de Oro e della squadra di Bagni e Careca. Per l'occasione anche i murales si fanno belli per la celebrazione dello scudetto, così come ogni strada, ogni vicolo, ogni piazza: il bianco, l’azzurro e il tricolore decorano l’intera città e a Spaccanapoli addirittura oscurano il cielo perché le strisce colorate fanno da affascinante tettuccio alle vie pedonali. I bambini acquistano le maschere di Osimhen, gli adulti si fermano in via San Biagio dei Librai, al bar Nilo, ad ammirare il capello di Maradona, che la leggenda vuole sia stato prelevato dal sedile dell’aereo su cui aveva viaggiato Diego accanto al titolare del locale. Napoli fa festa così dopo una lunga attesa.