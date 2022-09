Pari tra Fiorentina e Juve: Kouame risponde al vantaggio di Milik

Alle 15 è andato in scena il match tra Fiorentina e Juventus. In una delle partite più calde del campionato di Serie A, le due squadre vanno a casa con un punto a testa. I bianconeri partono subito forte e al 9' vanno in vantaggio col secondo gol consecutivo di Milik, dopo quello all'esordio con lo Spezia. Al 29' arriva il pareggio dei Viola: Kouame buca Perin all'interno dell'area di rigore e pareggia i conti. Al 43' momento chiave del match: tocco di mano in area di rigore da parte di Paredes, Jovic si presenta dal dischetto e si fa ipnotizzare da Perin. Nell'intervallo la squadra di Italiano è più propositiva, ma non riesce nel gol del sorpasso.